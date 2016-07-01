В больницах Измаила остается 51 пострадавший от кишечной инфекции - ГСЧС

09:04, 01 июля 2016
Общество
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В медицинских учреждениях Измаила Одесской области по состоянию на 1 июля находится 51 пострадавший от кишечной инфекции, в том числе 39 детей.

УНИАН

В целом в течение 16-30 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» обратились 776 человек (из них 449 детей) жителей Измаила и с. Броска Измаильского района. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Напомним, по данным Минздрава, причиной массового заболевания людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора к городской водопроводной сети в результате подтопления из-за сильных ливней.

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