Во Львове демонтируют памятник советскому поэту Степану Тудору

09:27, 01 июля 2016
Общество
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Во Львове с площади Евгения Маланюка демонтируют памятник советскому поэту Степану Тудору и передадут его во Львовский национальный музей искусств.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято 30 июня на сессии Львовского городского совета.

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«Работала специальная рабочая группа, в состав которой входили депутаты, представители общественности, ученые, историки, искусствоведы. Предусматривается реконструкция площади имени Евгения Маланюка, которая находится в центре города, и передача памятника Степану Тудору во Львовский национальный музей искусств», - отметил и.о. начальника управления культуры Львовского горсовета Михаил Мороз.

Поэтому Галицкая районная администрация должна демонтировать памятник Тудору и передать его Львовской национальной галереи искусств на постоянное хранение.

Как сообщал УНИАН, во Львове 9 мая около 40 человек в балаклавах пытались самовольно демонтировать памятник советскому поэту Тудору. Тогда двое сотрудников полиции получили телесные повреждения.

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