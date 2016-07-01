В МИДе заявили, что посещать турецкие курорты безопасно

Об этом заявил глава департамента политики и коммуникации МИД Алексей Макеев. "Сегодня в Турции усиленный уровень безопасности, дежурят полицейские, военные, все с оружием, но МИД Украины не дает сейчас никаких предупреждений и рекомендаций не посещать эту страну. То есть можно лететь на курорты, по заверению наши турецких коллег. Непосредственной угрозы туристическому бизнесу сейчас нет", - сказал Алексей Макеев в эфире 5 канала.

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Относительно троих украинцев, которые были ранены в результате теракта в Стамбуле 28 июня, то они выписаны из больниц и скоро будут отправлены домой, сообщил дипломат.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, в результате атаки террористов-смертников в аэропорту Стамбула погибли 43 человека, еще более 230 человек получили ранения. Среди погибших - гражданка Украины Лариса Цепакова. Еще трое украинцев получили ранения.