Обвиняемый в госизмене экс-заместитель командующего ВМС Украины возглавил Балтийский флот - СМИ

Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источник в Балтфлоте.

Отмечается, что Елисеев стал единственным военачальником, который не был снят министром обороны Сергеем Шойгу среди руководителей Балтийского флота.

Сообщается, что до службы в Вооруженных силах России Елисеев был заместителем главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, в июле 2014 года бежал в Россию.

Читайте такжеПолторак о перспективах флота, выведенного из оккупированного Крыма: "Это будет не просто штаб - это будет база"

Отмечается, что это первый случай, когда на высшую командную должность в российских вооруженных силах назначается бывший украинский офицер.

Также известно, что в Украине Елисееву предъявлено обвинение в дезертирстве, государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействии деятельности террористической организации, ведении агрессивной войны. Накануне, 29 июня, прокуратура Украины направила в суд обвинительное заключение по делу Елисеева. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу уволил всю «верхушку» Балтфлота.