Взятки за "федерализацию": В СБУ рассказали, что именно инкриминируют Александровской и ее сыну

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Сотрудники СБУ получили информацию, что представители запрещенной в стране коммунистической партии, в частности, бывший народный депутат от КПУ Алла Александровская и ее сын Александр, который скрывается в России, пытаются подкупить руководство и депутатов местных советов региона для принятия на сессиях обращений к парламенту и президенту относительно изменений к Конституции по вопросам федерализации. За подписи под документом коммунисты предлагали 9 тысяч долларов США", - сообщили в СБУ, добавив, что ФСБ при этом "выделила на подкуп депутатов в несколько раз большую сумму, но коммунисты присвоили значительную часть денег".

Также в СБУ отметили, что "по замыслу политических диверсантов, принятые таким образом "законотворческие инициативы" местных советов и последующие заказные публикации в СМИ дали бы путинской дипломатии основания обвинить украинскую власть перед международным сообществом в игнорировании воли народа, который якобы требует федерализации и предоставления отдельным регионам дополнительных полномочий, в т.ч. путем создания т.н. "свободных экономических зон", в частности, особого региона Слобожанщина".

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В спецслужбе также сообщили, как именно удалось задокументировать взятку должностному лицу местного совета.

"Перед началом внеочередной сессии городского совета города Пивденное, что на Харьковщине, 24 июня сотрудники СБУ задержали посредника семьи коммунистов при передаче чиновнику горсовета части взятки за принятие обращения о федерализации. Затем по просьбе правоохранителей городские депутаты сымитировали внесение в повестку дня сессии вопрос о принятии обращения. Такие действия позволили оперативникам спецслужбы собрать необходимые доказательства и задержать других причастных к операции российских спецслужб", - говорится в сообщении.

Также следователи установили, что после неудачной попытки голосования Александр Александровский "пытался обмануть своих ФСБшних кураторов".

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"Он сообщил об успешном выполнении задания, заказав для этого фейковый материал в одном из интернет-изданий. Статья о якобы принятии обращения Пивденного городского совета была обнародована некоторыми СМИ накануне и в День Конституции Украины. Это было принципиальным для спецслужб РФ, а украинским правоохранителям добавило доказательств противоправной деятельности коммунистической ячейки. Именно поэтому СБУ приняла решение не блокировать обнародование неправдивой информации", - сообщает СБУ.

На самом же деле, как отмечается в сообщении, такое обращение Пивденным городским советом не принималось и даже не вносилось официально в повестку дня сессии. Такие негласный следственно-розыскные действия имеют название "контроль за совершением преступления в форме имитирования обстановки преступления" и проводились СБУ в строгом соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса по процессуальным руководством прокуратуры, отметили в спецслужбе.

Кроме того, в СБУ утверждают, что вышеупомянутый эпизод - не первая попытка злоумышленников купить законотворческие инициативы на Харьковщине. "В конце апреля они пытались принять аналогичные обращения на сессиях Волчанского и Змиевского городских советов, однако благодаря СБУ эти решения не были поддержаны депутатами".

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Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ задержали Александровскую 28 июня в Харькове.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Александровской и ее сыну объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства) и ч.3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования следователями СБУ в Харьковской области проведен ряд обысков по месту жительства и в офисе подозреваемой.