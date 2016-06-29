В Харькове задержали экс-нардепа от КПУ Александровскую

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

«Действительно, проводится ряд следственных действий в рамках уголовного производства. Следователи действуют в рамках Уголовного процессуального кодекса Украины», - прокомментировали в пресс-службе.

В то же время на сайте запрещенной в Украине КПУ также сообщается, что 28 июня Александровская была задержана, а в ее квартире провели обыск.

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«Они заблокировали подъезд и заломили мне руки. Там дежурил якобы охранник подъезда, которого в нем отродясь не было. Понятых они привезли с собой. Кто выдал ордер, сообщать мне отказались. Ее усадили в машину и увезли. Она успела только сказать, что задержали по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ст. 369 (дача взятки должностному лицу) УК Украины», - цитирует политсила экс-депутата Харьковского горсовета Алексея Перепелицу, который не смог попасть в квартиру, где проходили следственные действия.

По данным КПУ, в настоящее время Александровская задержана на трое суток и находится в здании Харьковского областного управления СБУ. К ней допущен адвокат, разрешено передать еду.

"Состояние здоровья Александровской удовлетворительное, однако в связи с возрастом и проблемами с сердцем она нуждается в ежедневном приеме лекарств", - сказано в сообщении.