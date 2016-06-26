На Майдане Незалежности состоялась акция в поддержку крымскотатарских политзаключенных (фото)

На Майдане Незалежности в Киеве в рамках кампании LetMyPeopleGo состоялась акция в поддержку 14 крымскотатарских политзаключенных, обвиняемых оккупационными властями в терроризме.

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Как передает корреспондент УНИАН, организатором акции выступили общественная инициатива «Евромайдан SOS», представители Меджлиса крымскотатарского народа, Украинского хельсинского союза по правам человека, инициативы «Крым SOS» и Крымскотатарского ресурсного центра.

Поводом для проведения акции был день рождения одного из политзаключенных – Эмира-Усеина Куку.

Всего в акции приняли участие более 100 человек. Организаторы держали плакаты с надписями: «Свободу политическим узникам Кремля!» и «Быть крымским мусульманином – это не преступление».

Недавно освобожденный из российской тюрьмы крымчанин Геннадий Афанасьев, который также присутствовал на акции, призвал всех украинцев поддержать политзаключенных.

В свою очередь представители Меджлиса отметили, что репрессии против крымских татар вызваны тем, что они не поддержали аннексию Россией Крыма.

Как сообщал УНИАН, правозащитника Куку задержали по обвинению в участии в террористической организации 11 февраля 2016 г.

Всего по делу о терроризме и участии в исламской организации «Хизб ут-Тахрир», деятельность которой запрещена в РФ, проходят 14 крымских татар, суд над четырьмя из них в настоящее время продолжается в Ростове-на-Дону. Остальные десять человек содержатся в СИЗО в Симферополе.

22 июня координатор кампании LetMyPeopleGo Мария Томак отметила, что правозащитники сознательно избегают ярлыка, который на обвиняемых пытается навесить ФСБ, об их якобы принадлежности к «Хизб ут-Тахрир».

«По сути, людей судят за кухонные разговоры. Судя по тому, что озвучивается в суде и прокуратурой, и то, о чем говорят свидетели, - это именно так», - отметила правозащитник.

Адвокат Куку Александр Попков подчеркнул, что правозащитная деятельность его подзащитного заключалась в том, что он был членом «контактной группы» по правам человека и занимался делами о похищения и исчезновении крымских татар.