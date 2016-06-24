Харьковскому университету воздушных сил имени Ивана Кожедуба предоставили статус Национального

14:04, 24 июня 2016
Общество
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Порошенко сделал Университет ВС им. Кожедуба национальным.

Кожедуба / www.vnz.univ.kiev.ua

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Эспрессо.TV.

Сейчас глава государства находится в Чугуеве на церемонии вручения дипломов выпускникам Харьковского университета Воздушных сил, где и объявил о своем решении.

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Порошенко также отметил, что признает текущий год годом Воздушных Сил. Это демонстрирует осознание Украиной роли и места военной авиации в защите воздушных рубежей.

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