В Днепре ликвидировали пожар склада с легковоспламеняющимися пластиковыми материалами (фото, видео)
В Днепре сегодня, 22 июня, сгорел склад с легковоспламеняющимися пластиковыми материалами.
Как сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области, 22 июня в 7:46 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном по улице Квитки-Основьяненко в Новокодакском (Ленинском) районе.
На месте спасатели выяснили, что пожар возник внутри одноэтажного складского помещения, разделенного кирпичной перегородкой.
Огнем поврежден утеплитель и пластиковые материалы на общей площади 500 квадратных метров. Локализация пожара произошла в 9:40. В 11:00 объявлено о ликвидации пожара.
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К тушению пожара были привлечены 75 человек личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники.
Тушение пожара осложнялось крайне недостаточным количеством пожарных гидрантов, из-за чего спасатели вынуждены были постоянно подвозить воду, которую набирали из ближайших источников водоснабжения. Также в связи с наличием пластиковых материалов во время пожара наблюдалось сильное задымление.
Материальный ущерб и причины возгорания устанавливают правоохранители.
Информации о пострадавших не зафиксировано.