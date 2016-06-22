В Днепре ликвидировали пожар склада с легковоспламеняющимися пластиковыми материалами (фото, видео)

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области, 22 июня в 7:46 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном по улице Квитки-Основьяненко в Новокодакском (Ленинском) районе.

На месте спасатели выяснили, что пожар возник внутри одноэтажного складского помещения, разделенного кирпичной перегородкой.

Огнем поврежден утеплитель и пластиковые материалы на общей площади 500 квадратных метров. Локализация пожара произошла в 9:40. В 11:00 объявлено о ликвидации пожара.

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К тушению пожара были привлечены 75 человек личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники.

Тушение пожара осложнялось крайне недостаточным количеством пожарных гидрантов, из-за чего спасатели вынуждены были постоянно подвозить воду, которую набирали из ближайших источников водоснабжения. Также в связи с наличием пластиковых материалов во время пожара наблюдалось сильное задымление.

Материальный ущерб и причины возгорания устанавливают правоохранители.

Информации о пострадавших не зафиксировано.