Через контрразведку СБУ прошли около 100 граждан РФ – Грицак
16:09, 22 июня 2016Общество
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Украинская сторона продолжает брать в плен российских военных
Глава СБУ Василий Грицак / УНИАН
Кроме известных ГРУшников Александров и Ерофеева, через украинскую контрразведку прошли около сотни российских военных. Об этом в интервью изданию Ліга.net рассказал председатель СБУ Василий Грицак.
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"Мы продолжаем брать в плен российских солдат, десантников, офицеров. Всего через украинскую контрразведку прошли порядка 100 граждан Российской Федерации, имевших отношение к событиям в районе АТО", - отметил он.
Отметим, ранее Грицак назвал "российский след" основной версией расстрела протестующих на Майдане.
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