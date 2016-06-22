Через контрразведку СБУ прошли около 100 граждан РФ – Грицак

Кроме известных ГРУшников Александров и Ерофеева, через украинскую контрразведку прошли около сотни российских военных. Об этом в интервью изданию Ліга.net рассказал председатель СБУ Василий Грицак.

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"Мы продолжаем брать в плен российских солдат, десантников, офицеров. Всего через украинскую контрразведку прошли порядка 100 граждан Российской Федерации, имевших отношение к событиям в районе АТО", - отметил он.

Отметим, ранее Грицак назвал "российский след" основной версией расстрела протестующих на Майдане.