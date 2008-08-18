Нефтегазовые доходы России к 2023 году упадут втрое

Доходы федерального бюджета РФ от нефтегазового сектора снизятся почти втрое к 2023 году по сравнению с 2007 годом - в основном из-за массового вывода старых месторождений из эксплуатации, заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин.

По оценкам Минфина, нефтегазовые доходы бюджетной системы упадут с 8,8%ВВП в 2007 году до 3,1%ВВП в 2023 году, пишет Newsru.

"Мы вступаем в большой период снижения доходов федерального бюджета", - сказал Кудрин. По его словам, на это уменьшение доходов больше влияет не цены на нефть, а падение доли нефтегазового сектора в ВВП. "На 80% - доля сектора в ВВП. Даже если у нас цена на нефть будет 120-150 долларов за баррель, этот тренд практически не изменится", - заявил вице-премьер.

Нефтегазовый сектор, главный поставщик доходов федерального бюджета раньше, в последующем будет расти темпами ниже роста экономики, напомнил вице-премьер. Он пояснил, что ключевым фактором, влияющим на тренд снижения доходов в процентах к ВВП, будет изменение запасов нефти и газа: "У нас будет массовый выход старых месторождений по нефти из эксплуатации, а ввод всех новых даже по самому жесткому графику позволит замещать и чуть-чуть расти", - сказал Кудрин.