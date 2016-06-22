В Торецке произошел обвал на шахте, есть жертва

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"В одном из стволов шахты им. Дзержинского ГП "Дзержинскуголь" на горизонте 1100 м произошло обрушение породы, в результате чего 52-летний горный рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате спасательных работ тело погибшего поднято на поверхность.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводятся необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств гибели шахтера.

Как сообщал УНИАН, ранее от обстрелов боевиков на Донбассе обвалилась шахта Бутовка, в результате чего погибли четверо бойцов ПС.