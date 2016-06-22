Более 50 спасателей ликвидируют пожар на складах в Днепре (фото)

В среду, 22 июня, в 07:46 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном по улице Квитки-Основьяненко в Новокодацком районе города Днепр, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Как отмечается, в настоящее время осуществляется тушение пожара. Пожарно-спасательные подразделения работают по четвертому повышенному номеру вызова.

К тушению пожара привлечено 14 единиц пожарно-спасательной техники и 60 спасателей.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.