Горения на свалке в Николаеве в настоящее время нет, на месте дежурят спасатели - ГСЧС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что накануне в 18:20 в Службу спасения города поступило сообщение о возгорании несанкционированной свалки на территории закрытого карьеру между Ингульским и Витовским районами, возле городского кладбища. По прибытию на место пожара пожарно-спасательными подразделениями было установлено около 8 очагов возгорания на площади 2000 м.кв.

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«В настоящее время горение отсутствует, на месте дежурит отделение 4 Государственной пожарно-спасательной части. На месте проводится заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», - добавили в ГСЧС.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, из-за пожара на свалке один из районов Николаева полностью затянуло дымом.