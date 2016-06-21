Полторак наказал за организацию учебного сбора в Гончаровском десятерых руководителей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве напомнили, что военной службе правопорядка было поручено провести служебное расследование насчет ненадлежащего организации и проведения учебного сбора с резервистами на базе 1-й отдельной танковой бригады в поселке Гончаровское.

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«Факты ненадлежащей организации учебно-методического сбора подтвердились. По результатам расследования министр обороны Украины привлек к дисциплинарной ответственности десятерых руководителей различных органов военного управления Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, Полторак определил перечень мероприятий, которые необходимо провести в Генеральном штабе, в Командовании Сухопутных войск и оперативных командованиях с целью недопустить подобные случаи в будущем.

Как известно, 15 июня на Гончаровском полигоне произошла драка между резервистами. По сообщению военной прокуратуры, во время зачисления в списки резервистов части некоторые из них были в нетрезвом состоянии, а некоторые употребляли алкогольные напитки за территорией воинской части. Во время приема они выражали возмущение возможным прохождением военной службы на протяжении не 10 суток, а года.