Активисты насчитали во Львове около 100 проблемных застроек, из которых около 40 - критические

"Есть около 100 проблемных объектов, из которых около 40 - критические", - сообщила Дацко, передает ZIK.

По ее убеждению, "пока не посадят хоть одного виновника, пока не будет снесено здание, эта вакханалия будет продолжаться".

Дацко также подчеркнула: Львов до сих пор не имеет утвержденных документов, которые бы ограничивали застройку в исторической части города.

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"Львов до сих пор не имеет утвержденного историко-архитектурного опорного плана, т. е. нет исходных данных для проектирования и строительства в исторической части, чтобы оценить, это нанесет ущерб историческому наследию или нет. До сих пор нет местных правил застройки, которые бы регулировали, каким образом во Львове имели бы застраиваться те или иные районы, учитывая их историческую, культурную, жизненную специфику. До сих пор не утверждены границы исторического ареала. Застройщики этим очень злоупотребляют", - подчеркнула она.

В то время, по данным начальника юридического управления Львовского горсовета Гелены Пайонкевич, во Львове есть около 20 крупных объектов, которые строятся в нарушение законодательства.

"Львовский горсовет, имея свою инспекцию архстройконтроля, активизируется относительно таких судебных дел. Будем работать с частными предприятиями, которые имеют соответствующую технику и обученных людей [для сноса самостроев]. Я бы очень хотела, чтобы уже было исполнительное производство о сносе нескольких этажей или тех или других объектов", - отметила Пайонкевич.