На линии разграничения под Донецком задержали боевика-разведчика по прозвищу "Бенни Хилл"

Об этом сообщает Марьинское отделение Волновахского отдела полиции ГУНП в Донецкой области.

Отмечается, что после того, как мужчину с доказательствами, подтверждающими его разведывательную деятельность, доставили в отделение полиции, он стал активно сотрудничать с правоохранителями и рассказал все о своей работе в псевдореспублике.

"29-летний житель поселка Луганское Марьинского района рассказал, что в декабре 2015 года, находясь на оккупированной территории, он познакомился с участниками незаконного вооруженного формирования. Мужчины с позывным "Мазай" и "Гриня" предложили ему нести службу по охране границ так называемой "ДНР" вблизи завода "Каргилл" за 8 тысяч рублей, на что задержанный согласился. В его обязанности входило осуществлять контрольно-пропускной режим автотранспорта и проверку документов", - говорится в сообщении.

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В полиции добавили, что затем ему как местному жителю предложили осуществлять оперативную разведку.

"Пройдя инструктаж, мужчина должен был пересечь линию разграничения и, находясь на подконтрольной Украине территории, собирать информацию о передвижении военной техники, расположении и количестве блокпостов ВСУ. Он пересекал блокпосты и отмечал важные данные на внутренней части пачки сигарет", - подчеркнули в главке.

По факту противоправной деятельности открыто уголовное производство с предварительной квалификацией - ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Следственные действия продолжаются.