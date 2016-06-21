Полторак отстранил командира полигона "Широкий лан" и назначил расследование

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, комиссия по учету и правомерности предоставления земель в совместную хозяйственную деятельность на полигоне завершила работу.

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В состав комиссии входили представители главной инспекции, антикоррупционного бюро и службы внутреннего аудита Минобороны. Комиссия обнаружила ряд нарушений в управленческой деятельности ответственных должностных лиц.

"Министр обороны Украины, генерал армии Украины Степан Полторак назначил расследование, которое проводит военная служба правопорядка ВСУ. По окончанию расследования материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру для привлечения к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на период расследования ответственный командир воинской части отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Как сообщал УНИАН, 7 июня министр обороны посетил полигон "Широкий Лан", где ознакомился с ситуацией, которая сложилась с обработкой земель оборонного ведомства на этом полигоне.

Полторак поддержал предложение о создании рабочей группы в составе народных депутатов, представителей ведомства и военной прокуратуры для согласования рыночной цены за пользование землей полигона.