Полторак отстранил командира полигона "Широкий лан" и назначил расследование
Министр обороны Украины Степан Полторак назначил расследование по результатам работы комиссии насчет правомерности предоставления земель на военном полигоне "Широкий лан" на Николаевщине в совместную хозяйственную деятельность.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, комиссия по учету и правомерности предоставления земель в совместную хозяйственную деятельность на полигоне завершила работу.
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В состав комиссии входили представители главной инспекции, антикоррупционного бюро и службы внутреннего аудита Минобороны. Комиссия обнаружила ряд нарушений в управленческой деятельности ответственных должностных лиц.
"Министр обороны Украины, генерал армии Украины Степан Полторак назначил расследование, которое проводит военная служба правопорядка ВСУ. По окончанию расследования материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру для привлечения к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на период расследования ответственный командир воинской части отстранен от выполнения служебных обязанностей.
Как сообщал УНИАН, 7 июня министр обороны посетил полигон "Широкий Лан", где ознакомился с ситуацией, которая сложилась с обработкой земель оборонного ведомства на этом полигоне.
Полторак поддержал предложение о создании рабочей группы в составе народных депутатов, представителей ведомства и военной прокуратуры для согласования рыночной цены за пользование землей полигона.