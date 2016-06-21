В Николаеве сгорело 6 автобусов (фото, видео)
В ночь на 21 июня на стоянке в Николаеве сгорело 6 автобусов, причина пожара устанавливается.
Как сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области, 21 июня в 3:27 поступило сообщение о возгорании автобусов на улице Строителей в Ленинском районе.
Службе спасения по номеру «101» об этом сообщил охранник стоянки, на которой горели автобусы. К месту вызова было направлено два отделения 3 и 4 пожарно-спасательных частей и автомобиль газодымозащитной службы.
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После прибытия спасателей было установлено, что из-за не принятых вовремя охраной стоянки мер огонь перекинулся на автобусы, стоявшие рядом, и тягач DAF.
Пожарные спасли тягач и еще один автобус, однако 6 автобусов «Эталон» огнем было уничтожено.
Пожар на площади 100 квадратных метров был ликвидирован в 4:30.
Причина возгорания устанавливается.