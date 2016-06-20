Массовое отравление в Измаиле: количество пострадавших превысило четыре сотни

Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook.

По его словам, за прошедшую ночь в больницы города и района поступили 6 человек - двое детей и четверо взрослых. По состоянию на утро понедельника, 20 июня, в стационарах города и района находятся 219 человек.

«Всего с начала вспышки госпитализировано 405 человек. Мы можем говорить о том, что ситуация пошла на спад», - отметил Абрамченко.

По его словам, под охраной находятся территории отдыха в Измаиле - у водоемов Лебяжье озеро, обводной канал у морского вокзала, а также территория у диорамы.

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«Причина – на поверхности водоемов находятся кишечная палочка, ротавирус и норовирус. При этом в выводах специалистов отмечено, что все анализы водопроводной воды на бактериальную составляющую давали отрицательный результат», - подчеркнул мэр.

В целях профилактики принято решение провести гиперхлорирование сетей водоснабжения - связи с тем, что норовирус и ротавирус устойчивы к стандартной дозе хлора, применяемой для стандартного обеззараживания воды.

Как сообщал УНИАН, ранее ГСЧС заявило, что с 16 по 19 июня в лечебные учреждения в Измаиле Одесской области в больницы обратились 399 человек, из которых 241 ребенок.

19 июня мэр Измаила заявил, что причиной массового заболевания людей, по предварительным данным, стали возбудители ротавирусной и норовирусной инфекций, а также - кишечная палочка. Это произошло вследствие фекального загрязнения в ходе проливных дождей.

По факту массового отравления людей в Измаильском районе Одесской области открыто уголовное производство.