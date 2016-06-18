Житомирские пограничники заявляют, что им сожгли 2 машины, полиция поджог опровергает (фото)

Как сообщает Государственная пограничная служба, произошло это около 3:00.

"Вероятно, таким образом представители преступных группировок пытаются оказывать давление на пограничников за их бескомпромиссную борьбу с противоправной деятельностью", - сказано в сообщении.

С целью ликвидации возгорания были вызваны сотрудники ГСЧС и был проинформирован оперативный дежурный Национальной полиции в Житомирской области.

В свою очередь, как сообщает управление ГСЧС в Житомирской области, около 3:00 поступило сообщение о пожаре на одной из житомирских автостоянок.

На месте пожарные установили, что огонь в целом охватил 5 автомобилей. Возгорание из моторных отсеков транспортных средств на тот момент уже перешло в салоны. Также пламя повредило еще 2 автомобиля, которые были расположены рядом, но владельцы быстро отогнали их в безопасное место.

"Оценив обстановку, руководитель тушения пожара принял решение о привлечении дополнительных сил и средств. Учитывая, что в машинах есть легковоспламеняющиеся жидкости и электропроводка, тушение огня проводилось воздушно-механической пеной", - сказано в сообщении.

Совместными усилиями спасателей в 3:30 пожар локализовали, а в 4:00 ликвидировали. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

На место пожара работало 10 человек личного состава и 2 пожарных автомобиля. Причина пожара, как отмечает ГСЧС, устанавливается специалистами.

В то же время пресс-служба Главного управления полиции в Житомирской области со ссылкой на представителей ГСЧС распространила информацию, что причиной пожара была неисправность электропроводки в одном из авто.

"После локализации пожара спасателями было зафиксировано, что огнем уничтожено 5 автомобилей и еще 2 транспортных средства получили частичные повреждения. По предварительным выводам представителей управления ГСЧС, возгорание произошло в одном из автомобилей из-за неисправности электропроводки. Потом огонь перекинулся на транспортные средства, которые находились рядом", - сообщает полиция.