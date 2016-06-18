Афанасьев выписан из медцентра для реабилитации

Об этом Крым.Реалии рассказала его мать Ольга Афанасьева.

«Выписали сегодня, на дальнейшую реабилитацию. Нам выписали курс лечения таблетками пока, а дальше мы еще не знаем, что будет», – сказала Афанасьева.

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Она сообщила, что пока их семья остановилась у друзей в Киеве. Здесь Афанасьевы еще пробудут несколько дней.

Как сообщалось, Афанасьев и Юрий Солошенко вернулись в Украину из российского заключения 14 июня. Их обменяли на одесситов-представителей СМИ – Елену Глищинскую и Виталия Диденко, которых обвиняют в сепаратизме. Они были среди организаторов и активных участников так называемого «Народного совета Бессарабии».

В России 26-летнему Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористического сообщества и осудили в 2015 году к семи годам заключения, а 74-летнему Солошенко присудили шесть лет заключения по обвинению в шпионаже.