Скандал с отказом делегации ООН по вопросам пыток: СБУ согласилась показать свои помещения
СБУ готова предоставить делегации подкомитета ООН по вопросам предотвращения пыток полный доступ в свои помещения.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"СБУ готова принять членов делегации подкомитета по предупреждению пыток в любое удобное время и обеспечить полный доступ к своим помещениям для выполнения ими задач в соответствии с их полномочиями", - сообщили в СБУ.
16 июня СБУ через МИД направила в ООН пакет полномочий в рамках возобновления работы в Украине делегации подкомитета ООН по предупреждению пыток.
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Как сообщал УНИАН, 25 мая делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток обвинила Украину в отказе в полном доступе к местам лишения свободы. Члены подкомитета были вынуждены прервать свою поездку по Украине, поскольку им отказали в доступе к некоторым местам лишения свободы или временного содержания людей под стражей, подчиненных Службе безопасности Украины.
26 мая СБУ заявила, что не допустила миссию подкомитета ООН по предупреждению пыток в свои управления в Мариуполе и Краматорске из-за присутствия в ее составе россиянина.