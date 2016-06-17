Скандал с отказом делегации ООН по вопросам пыток: СБУ согласилась показать свои помещения

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "СБУ готова принять членов делегации подкомитета по предупреждению пыток в любое удобное время и обеспечить полный доступ к своим помещениям для выполнения ими задач в соответствии с их полномочиями", - сообщили в СБУ. 16 июня СБУ через МИД направила в ООН пакет полномочий в рамках возобновления работы в Украине делегации подкомитета ООН по предупреждению пыток. Читайте такжеСкандал с отказом делегации ООН в доступе к тюрьмам на Донбассе: в СБУ говорят, что в миссии был россиянин

Как сообщал УНИАН, 25 мая делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток обвинила Украину в отказе в полном доступе к местам лишения свободы. Члены подкомитета были вынуждены прервать свою поездку по Украине, поскольку им отказали в доступе к некоторым местам лишения свободы или временного содержания людей под стражей, подчиненных Службе безопасности Украины.

26 мая СБУ заявила, что не допустила миссию подкомитета ООН по предупреждению пыток в свои управления в Мариуполе и Краматорске из-за присутствия в ее составе россиянина.