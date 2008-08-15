Карпачёва просит Тимошенко спасти Солотвинский солерудник

Уполномоченный Верховной Советы по правам человека Нина КАРПАЧЁВА просит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО выделить дополнительные средства и любой ценой спасти от разрушения Солотвинский солерудник - естественную больницу для больных бронхиальной астмой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного ВР, в представлении к премьеру отмечается, что после обращения к Омбудсману многочисленных пациентов Украинской аллергологической больницы, расположенной в поселке Солотвино Тячевского района Закарпатской области, и ее главного врача Ярослава ЧОНКИ о сохранении этого медицинского заведения, предотвращения таким образом нарушения прав больных на надлежащую медицинскую помощь, а также трудовых прав работников больницы, Уполномоченным ВР по правам человека открыто производство. С выездом на место обстоятельно обследована лечебная база заведения, расположенная в шахте №9 государственного предприятия “Солотвинский солерудник”, подчиненного Министерству аграрной политики Украины.

По своим целебным бальнеологическим свойствам Солотвинское месторождение не имеет аналогов не только в Украине, но и в мире, отмечает Н.КРПАЧЁВА. Здесь уже пролечены свыше 90 тысяч больных бронхиальной астмой, в том числе около 30 тысяч детей. В больнице работает почти 400 специалистов, а главный врач избран вице-президентом комиссии по спелеотерапии при ЮНЕСКО.

До сих пор в лечебных отделениях шахт №№ 8 и 9 ежегодно получали помощь около 6,5 тыс. больных бронхиальной астмой. В общей сложности в таком лечении нуждаются, по данным Министерства здравоохранения, около 2 миллионов граждан.

8 июля 2008 года свыше 100 пациентов Украинской аллергологической больницы блокировали международную трассу Мукачево-Рогатин.

После паводков 1998 и 2001 гг. на шахте №9 участились аварии, активизировались провалы земной поверхности в зоне горного отвода солерудника, ежечасно в горизонты шахты прибывает свыше 600 кубических метров воды. Просачивается вода и в спелеоотделение, где лечатся больные, говорится в представлении.

В течение последних двух лет территориальным управлением Госгорпромнадзора Украины по Закарпатской области было издано 10 предписаний о запрещении спуска в подземные отделения больницы, принимая во внимание угрозу жизни людей.

В таком же состоянии находится и шахта №8 этого государственного предприятия, на базе которой действует Закарпатская областная аллергологическая больница. В 2004 году аварийным отвалом породы на шахте было разрушено армирование вентиляционного ствола и перекрыто на глубине 76 метров. Сооружения шахт в связи с долговременной эксплуатацией находятся в аварийном состоянии и непригодны для дальнейшего использования.

Возобновить полноценную работу ГП “Солотвинский солерудник”, а следовательно и стабильную работу медицинских заведений без вмешательства и помощи государства невозможно, отмечает в своем представлении Уполномоченный ВР по правам человека.

Из госбюджета в этом году для проведения аварийно-восстановительных работ Солотвинскому солеруднику выделено 15 млн. грн. Эти средства предусматривается направить на ликвидацию последствий затопления горных выработок, откачку воды из них, торможение образования карстовых провалов, финансирование научно-исследовательских работ и инженерно-геологических исследований, содержание стволов шахт, проведение других мероприятий. По мнению специалистов, этих средств мало для предотвращения катастрофы, да и поступать они начали лишь сейчас. К тому же существует задолженность по зарплате шахтерам государственного предприятия в сумме 2 млн. грн.

Учитывая результаты производства и для защиты прав больных бронхиальной астмой на качественное лечение, что возможно лишь на базе уникального лечебного заведения, а также отстаивая трудовые права шахтеров Солотвинского солерудника, работников Украинской и Закарпатской областной аллергологических больниц, Н.КАРПАЧЁВА просит Ю.ТИМОШЕНКО рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств на проведение аварийно-восстановительных работ на шахтах №№ 8 и 9 государственного предприятия ”Солотвинский солерудник”, что гарантировало бы безопасную эксплуатацию подземных отделений Украинской и Закарпатской областной аллергологических больниц, а также дать поручение относительно погашения задолженности по заработной плате на государственном предприятии “Солотвинский солерудник”.