Жена заместителя прокурора Львовщины прокомментировала обстрел их дома из гранатомета (видео)

Два года назад она возглавляла местное управление юстиции, передает Zaxid.net.

Ее уволили по приказу министра якобы за однократное грубое нарушение.

"Произошло то, что готовилось еще с 2013-го года, с 14-го, и прямо связано с моим незаконным увольнением. Если отдельные телеканалы заявляют, что это народная люстрация, почему она проводится ночью и почему таким образом?!" ― заявила Тиховская.

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Сам прокурор Мирон Тиховский никак не комментирует случившееся. Известно, что он говорит, что дом ему не принадлежит. Жена же заявляет, что здание ремонтируется за средства всей семьи, а они временно живут в самборской квартире.

Напомним, СМИ сообщали, что в ночь на 15 июня дом в с. Раливка Самборского района, якобы принадлежащий семье прокурора, обстреляли неизвестные из РПГ. Граната повредила крышу и стекла недостроя.