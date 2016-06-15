Садовый рассказал, когда попросил привлечь Нацгвардию во Львов

Об этом мэр Львова написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, по его словам, он также звонил Авакову и сообщил ему об угрозе беспорядков во Львове.

"Была информацию о планах захвата горсовета и срыва сессии. Дальнейшие события наглядно показали, что дополнительная охрана была необходима. Решение относительно того, кого и сколько привлекать, принимали органы, которые имеют на это соответствующие полномочия", - рассказал Садовый.

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Мэр Львова заверил, что письмо к Авакову с просьбой об обеспечении охраны ратуши силами Нацгвардии он направил 9 июня в 13:56, то есть уже после всех событий во Львовском городском совете.

"9 июня после событий в ратуше мне перезвонил президент, спросил, как дела во Львове и сообщил, что накануне вечером у него был разговор с руководителем Нацгвардии генералом Аллеровым и дал ему команду максимально обеспечить порядок во время заседания городского совета", - рассказал Садовый.

Ранее глава МВД Аваков заявлял, что Нацгвардия Украины вместе с полицейскими подразделениями принимала участие в охране проведения сессии городского совета Львова 9 июня на основе обращения городского головы Львова Андрея Садового.