В МВД заявили, что Садовый лично попросил привлечь Нацгвардию во Львов

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Еспресо.TV.

"Кроме того, городской голова обращался с соответствующей просьбой ко мне накануне в телефонном режиме. Я, изучив ситуацию, в ответ на просьбу Садового, и с учетом оперативной обстановки принял решение о привлечении к охране Львовской ратуши кроме полиции подразделений Нацгвардии. Дал соответствующие распоряжения", - сказал он.

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Аваков подчеркнул, что решение о привлечении сил Нацгвардии для усиления правопорядка было правильным.

"Как показали события 9 июня во Львове - решение о привлечении сил Нацгвардии для усиления правопорядка - было правильным. И нас меньше интересуют в этом вопросе трактовки нюансов со стороны политиков. Не тяните нас в политику - мы делаем свою работу для усиления безопасности в Украине. А за работу наших гвардейцев в тот день мэр, кстати, выразил Нацгвардии благодарность", - отметил Аваков.

Ранее исполнительный комитет Львовского горсовета на заседании 13 июня принял решение об охране административного здания ЛГС.