Рабочая группа Совета ЕС обсудила безвизовый режим для Украины
15:37, 15 июня 2016Общество
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Визовая рабочая группа Совета ЕС провела техническое, без принятия решения, обсуждение предложения Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.
В ЕС обсудили безвизовый режим для Украины / УНИАН
Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Совете ЕС. Заседание состоялось во вторник, 14 июня.
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"Решения еще нет. Это было первое обсуждение, и дискуссия продолжится на следующем заседании", - отметили в Совете ЕС.
Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.
Это предложение является результатом положительной оценки, данной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии Плана действий по визовой либерализации.
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