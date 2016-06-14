Об этом сообщается на сайте Transparency international.

"После плодотворного и полезного визита в Украину председателя правления Transparency International Хосе Угаса ТЕ Украина и Центр противодействия коррупции совместно с посольством США решили пригласить госпожу Берш как американского эксперта, который был бы вовлечена в украинский контекст и знаком с особенностями украинской коррупции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, помощница прокурора США расследовала уголовное дело против Лазаренко в течение шести лет, добившись признания его виновным по всем пунктам обвинения.

"Этой женщине удалось то, что не под силу многим мужчинам - она смогла впервые в истории США довести до осуждения иностранного чиновника за отмывание денег, которые были добыты в результате зарубежной коррупции", - добавили в Тгапѕрагепсу International.

Во время лекции Берш расскажет подробности расследования дела Лазаренко, а именно о сотрудничестве с украинской стороной, сборе доказательств, отношений с подсудимым, а также даст свою оценку феномену заключения бывшего украинского премьера в США.

Кроме того, она выскажет свое видение противодействия коррупционерам-чиновникам в Украине.

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Справка. Марта Берш - опытный юрист, который 12 лет работал федеральным прокурором в Прокуратуре Северного округа Калифорнии. В течение двух лет возглавляла отдел по борьбе с организованной преступностью и в течение года руководила отделом по борьбе с мошенничеством в сфере ценных бумаг. После окончания карьеры федерального прокурора 7 лет была партнером международной юридической фирмы Jones Day, после чего основала собственную юридическую компанию.