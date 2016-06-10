Пожар на свалке под Львовом полностью ликвидирован

Об этом президенту только что доложил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, отмечает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

«Пожар на свалке возле Львова ликвидирован. Президент поручил соответствующим службам принять необходимые меры для предотвращения возгораний в будущем», - отметил Цеголко.

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Как сообщил председатель ГСЧС, на свалке останется дежурить подразделение по чрезвычайных ситуациях.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збыранка".

31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело еще одного человека до сих пор не обнаружили. Поисковые работы были приостановлены из-за угрозы возникновения оползня.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Кроме того, УСБУ во Львовской области открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на полигоне близ Львова. Основанием для этого стало заявление общественного активиста, который просил расследовать предпосылки возникновения пожара на свалке, к которым, по его информации, могут быть причастны местные чиновники.