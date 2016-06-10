На Грибовичской свалке открытых очагов горения нет, продолжаются поиски эколога

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Силами ГСЧС осуществляется проливка отдельных очагов тления мусора на площади около 200 кв.м. Продолжаются работы по поиску пропавшего работника предприятия "Збиранка", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что к работам привлечено 119 человек личного состава и 36 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке возник масштабный пожар. После окончания тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка".

31 мая троих спасателей нашли мертвыми. Тело еще одного человека до сих пор не обнаружили. Поисковые работы были приостановлены из-за угрозы возникновения оползня.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Кроме того, УСБУ во Львовской области открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на полигоне вблизи Львова. Основанием для этого стало заявление общественного активиста, который просил расследовать предпосылки возникновения пожара на свалке, к которому, по его информации, могут быть причастны местные чиновники.