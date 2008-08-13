Михаил Добкин написал письмо в Цхинвали

Харьков предлагает Южной Осетии направить на оздоровление детей, пострадавших от военного конфликта.

Об этом говорится в письме к мэру Цхинвали Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА. Письмо опубликовано на сайте Харьковского горсовета.

Мэр Харькова предложил направить осетинских детей в оздоровительные лагеря Харьковской области, пообещав им теплый прием, внимание и заботу. По его словам, при необходимости, в лагерях школьники смогут продолжить учебу.