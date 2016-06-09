Опрос: 76% украинцев считают, что власти ведут страну в неправильном направлении

Об этом сообщил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, представляя результаты опроса на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, вариант «в правильном направлении» выбрали 11,0% респондентов. Еще 13% не смогли ответить на вопрос.

Положительно оценили деятельность президента Петра Порошенко 14,1% населения, отрицательно - 70,1%. Еще 15,8% не определились со своим мнением.

Деятельность премьер-министра Владимира Гройсмана положительно оценили 12,2%, отрицательно - 51,2%. Еще 36,6% не определились со своим мнением.

Деятельность Верховной Рады положительно оценили 4,1% респондентов, отрицательно - 86,9%. Еще 9,1% не смогли ответить на вопрос.

При этом 47,1% опрошенных заявили, что положительно оценивают деятельность своего мэра или сельского головы. Отрицательно - 29,9%. Не определились со своим мнением 23%.

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Опрос проводился с 20 мая по 2 июня. Всего методом личного интервью были опрошены 2043 респондента в 110 населенных пунктах, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.