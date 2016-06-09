Пограничники не пустили в Украину байкеров из РФ: не смогли подтвердить цель своей поездки

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

"Во время прохождения пограничного контроля россияне не смогли подтвердить цель своей поездки и пребывания в Украине, поэтому на основании п. 4 ст. 8 Закона Украины "О пограничном контроле" им было отказано во въезде", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в этом году через государственную границу пограничники не пропустили 27 байкеров и мототуристов. Из них 16 - граждан России, 12 граждан Беларуси и 1 - гражданин Молдовы.