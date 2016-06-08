Убийство милиционеров в Киеве: в суд над подозреваемой Витой Заверухой пытались ворваться 30 мужчин (фото)

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В зале заседаний люди блокируют судей, туда никого не пускают.

Помощница судьи вызвала правоохранителей.

На место прибыли три автобуса со спецназовцами. Они начали вытеснять всех из суда.

Некоторых участников происшествия забрала полиция.

Убийство милиционеров в Киеве произошло в ночь на 4 мая 2015 года - тогда двое милиционеров погибли и трое попали в больницу с ранениями.

По версии МВД, 4 мая около 01.30 в Деснянском районе столицы неизвестные в масках, угрожая оружием, напали на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили в руку работника АЗС и забрали из кассы около 800 грн.

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Во время преследования подозреваемых два сотрудника полка милиции специального назначения погибли, трое стражей порядка попали в больницу. Подозреваемыми в преступлении стали Вита Заверуха, Андрей Романюк, Вадим Пинус (погиб при задержании), Николай Монишенко, Евгений Вешалок.

Все они, включая девушку, были активистами Майдана, а затем участвовали добровольцами в АТО в составе батальонов "Айдар", "Азов", "Шахтерск". По мнению знакомых с подозреваемыми активистов, озвученные МВД обстоятельства преступления не соответствуют действительности, а конфликт добровольцев с милиционерами мог возникнуть на идеологической почве.