В МИД подтвердили гибель трех украинцев в ДТП в Польше

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила представитель консульского департамента МИД Украины Ореста Старак.

«По предварительной информации, которую мы получили от нашего генерального консульства в Люблине, в ДТП пострадали 7 человек, которые путешествовали на автомобиле с украинской регистрацией. В результате ДТП трое человек погибли, троих доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, один человек не пострадал», - сообщила она.

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По словам Старак, все участники ДТП – граждане Украины.

Как сообщалось, ДТП произошло в воскресенье вечером примерно в 22:30 по местному времени на окружной дороге недалеко от села Турка. Причины аварии устанавливаются.