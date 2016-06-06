Автомобиль с украинскими номерами попал в ДТП в Польше, есть жертвы (фото)
14:26, 06 июня 2016Общество
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В Польше в ДТП попал автомобиль с украинским номерами, трое погибших.
В результате аварии две женщины и мужчина погибли / Фото: полиция Люблина
Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на люблинскую полицию.
ДТП произошло в воскресенье около 22:30 по местному времени на кольцевой дороге в Люблине, недалеко от поселка Турка.
Водитель автомобиля Fiat Doblo с украинскими номерами по неустановленной причине потерял управление и врезался в отбойник. Потом в него врезался автомобиль, который ехал в том же направлении.
В результате аварии две женщины и мужчина погибли. Пока их личности не установлены.
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В больницу доставили 35-летнего водителя Fiat Doblo и трех пассажиров.
Комментария от украинских ведомств относительно ДТП пока не поступало.
Фото: полиция Люблина
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