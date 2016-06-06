Автомобиль с украинскими номерами попал в ДТП в Польше, есть жертвы (фото)

14:26, 06 июня 2016
Общество
2722 0

В Польше в ДТП попал автомобиль с украинским номерами, трое погибших.

ДТП / Фото: полиция Люблина

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на люблинскую полицию.

ДТП произошло в воскресенье около 22:30 по местному времени на кольцевой дороге в Люблине, недалеко от поселка Турка.

Водитель автомобиля Fiat Doblo с украинскими номерами по неустановленной причине потерял управление и врезался в отбойник. Потом в него врезался автомобиль, который ехал в том же направлении.

В результате аварии две женщины и мужчина погибли. Пока их личности не установлены.

Читайте такжеВ Испании столкнулись автобус и грузовик: двое погибли, 49 – травмированы

В больницу доставили 35-летнего водителя Fiat Doblo и трех пассажиров.

Комментария от украинских ведомств относительно ДТП пока не поступало.

Фото: полиция Люблина

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter