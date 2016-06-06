Суд арестовал главу сельсовета на Киевщине за получение 8,5 млн грн взятки - НАБУ

Как сообщили УНИАН в Национальном антикоррупционном бюро Украины, 3 июня Соломенский райсуд Киева по ходатайству детективов НАБУ, согласованным с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, избрал меру пресечения председателю сельсовета. Его арестовали сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере более 8,2 млн грн.

Читайте такжеВ Днепропетровске на взятке "погорели" двое полицейских (фото)

В отношении депутата этого сельсовета суд еще не вынес решение по избранию меры пресечения и объявил перерыв в заседании из-за жалоб подозреваемого на плохое самочувствие. Досудебное расследование продолжается.

1 июня НАБУ вместе с прокурорами САП и СБУ разоблачили и задержали председателя и депутата сельсовета, которые вымогали и получили неправомерную выгоду в размере 300 тыс. евро и 10 тыс. долларов США (в целом около 8 млн 650 тыс. грн) за предоставление в аренду земельных участков общей площадью 26 га.