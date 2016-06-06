В ГПУ призвали международные организации обратить внимание на содержание украинских пленных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время внеплановой проверки следственного изолятора Службы безопасности Украины в Киеве с участием уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской и председателя СБУ Василия Грицака.

"В последнее время мы получили ряд заявлений от международных правозащитных и международных организаций относительно проблем с их (представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР") содержанием, поэтому начали с проверки Киевского изолятора", - сказал Луценко.

"В данном случае мы также хотели бы обратиться к международным правозащитным организациям с тем, чтобы они не менее объективно обращали внимание на условия содержания наших военнопленных, потому что их удерживают в подземельях шахт, в других застенках, где условия не похожи на эти совершенно", - отметил генпрокурор.

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Как сообщал УНИАН, 3 июня помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович на брифинге в Киеве во время представления 14-го доклада Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине заявил о сотнях случаев пыток как на временно оккупированной территории Украины, так и на контролируемой украинскими властями.

"Что касается точных цифр... могу сказать, что мы задокументировали обвинения относительно сотен случаев пыток", - заявил Шимонович.

По его словам, речь идет о случаях на территории, которая контролируется вооруженными боевиками, но также и об определенных случаях, которые произошли на территории, контролируемой правительством Украины.