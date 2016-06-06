В ГПУ призвали международные организации обратить внимание на содержание украинских пленных
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал международные правозащитные организации обратить внимание на условия содержания украинских военнопленных на оккупированной территории Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время внеплановой проверки следственного изолятора Службы безопасности Украины в Киеве с участием уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской и председателя СБУ Василия Грицака.
"В последнее время мы получили ряд заявлений от международных правозащитных и международных организаций относительно проблем с их (представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР") содержанием, поэтому начали с проверки Киевского изолятора", - сказал Луценко.
"В данном случае мы также хотели бы обратиться к международным правозащитным организациям с тем, чтобы они не менее объективно обращали внимание на условия содержания наших военнопленных, потому что их удерживают в подземельях шахт, в других застенках, где условия не похожи на эти совершенно", - отметил генпрокурор.
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Как сообщал УНИАН, 3 июня помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович на брифинге в Киеве во время представления 14-го доклада Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине заявил о сотнях случаев пыток как на временно оккупированной территории Украины, так и на контролируемой украинскими властями.
"Что касается точных цифр... могу сказать, что мы задокументировали обвинения относительно сотен случаев пыток", - заявил Шимонович.
По его словам, речь идет о случаях на территории, которая контролируется вооруженными боевиками, но также и об определенных случаях, которые произошли на территории, контролируемой правительством Украины.