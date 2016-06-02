Во Львове задержали начальника отдела полиции во время получения взятки

20:52, 02 июня 2016
Общество
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Полицейского задержали во время получения взятки в сумме 50 тыс. грн и 1 тыс. долл., которые он вымогал от львовянки за непривлечение к уголовной ответственности.

Фото УНИАН

Во Львове сегодня был задержан начальник Франковского отдела полиции города во время получения взятки.

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Как сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах, полковник полиции был задержан работниками отдела внутренней безопасности Главного управления Национальной полиции и прокуратуры Львовской области в собственном служебном кабинете во время получения взятки в сумме 50 тыс. грн и 1 тыс. долл., которые он вымогал от львовянки за непривлечение к уголовной ответственности.

В пресс-службе прокуратуры Львовской области корреспонденту УНИАН подтвердили, что «во Франковском отделе полиции Львова в настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся следственные действия», однако пока не комментируют информацию о задержании начальника отдела полиции во время получения неправомерной выгоды, ссылаясь на проведение следственных действий.

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