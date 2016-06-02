МИД Украины вводит систему по упрощению оформления виз для иностранцев

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИДа на странице в Facebook. «1 июня Министерством иностранных дел начато введение в эксплуатацию информационно-телекоммуникационной системы «Виза». 10 зарубежных дипломатических учреждений Украины и оперативный отдел Департамента консульской службы МИД в международном аэропорту «Борисполь» уже осуществляют оформление украинских виз средствами данной системы», - говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что нововведение направлено на создание прозрачных и доступных условий оформления виз, упрощение визовых процедур и обеспечение действенного контроля за выдачей виз украинскими консулами».

В частности, в посольствах Украины в Австралии, Вьетнаме, Израиле, Малайзии, Молдове, Польши, США, Франции, РФ и в Генконсульстве в Шанхае иностранцы уже могут зарегистрировать визовое ходатайство он-лайн и назначить дату подачи документов в дипломатическом учреждении Украины без необходимости ожидания в живой очереди.

До конца этого года планируется введение нового порядка оформления украинских виз во всех дипломатических учреждениях Украины за рубежом.

Наряду с этим, МИД завершает работу над внесением изменений в визовое законодательство, направленных на создание максимально благоприятных условий оформления виз для иностранцев, которые планируют въехать в Украину.