Ехануров в Черновицкой области решает проблемные вопросы

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ находится с рабочей поездкой в Черновицкой области, где решает проблемные вопросы, связанные с ликвидацией военнослужащими Вооруженных сил Украины последствий стихийного бедствия .

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках рабочей поездки председатель отечественного оборонного ведомства посетит населенные пункты, в которых военные выполняют задания по ликвидации последствий стихийного бедствия и предоставлению помощи местному населению.

Кроме этого, министр обороны наградит ведомственными отличиями своих подчиненных за участие в ликвидации последствий наводнения.

Во второй половине дня Ю.ЕХАНУРОВ также посетит Черновицкий гарнизонный военный госпиталь, где вместе с руководителями военно-медицинской службы Минобороны изучит вопрос о предоставлении военными медиками помощи пострадавшим от наводнения местным жителям.