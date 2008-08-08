Сколько домов разрушены и повреждены наводнением?

В западных регионах Украины, по состоянию на 7 августа т.г., в результате стихии пострадали 24995 объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

По его данным, из общего количества пострадавших объектов 769 разрушены полностью, 5140 нуждаются в капитальном ремонте, 18840 – повреждены.

Министр также сообщил, что наиболее пострадала от наводнения Ивано-Франковская область, где повреждены 12783 объекта (из них 186 разрушены, 2087 – нуждаются в капитальном ремонте). В Винницкой области пострадали 878 объектов (12 – разрушены), в Закарпатской – 1323 (20 – разрушены, 57 – нуждаются в капремонте), во Львовской области 15 объектов разрушены, 571 – нуждается в капремонте. В Тернопольской – 487 объектов повреждены (19 – разрушены, 281 – нуждается в капремонте). В Черновицкой области пострадали 9814 объектов (561 – разрушен, 4579 – нуждаются в капремонте).

В.КУЙБИДА уточнил, что эти данные могут корректироваться.

Министр также сообщил, что восстановительные работы и работы по капитальному ремонту объектов уже начались. По его мнению, такое количество домов можно отстроить до зимы текущего года. Однако, «если человек самостоятельно будет строить, то на это уйдет год-полтора», - добавил министр.

В.КУЙБИДА подчеркнул, что качество строительства домов будет контролировать Госархстройинспекция.