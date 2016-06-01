На Грибовичской свалке все еще тлеют отходы, возможен новый обвал мусора – львовский УКРОП
15:39, 01 июня 2016Общество
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Пожар на Грибовичской свалке не могут полностью потушить из-за опасности нового оползня.
На Грибовичской свалке все еще тлеют отходы / УКРОП
Об этом в сети Facebook сообщил депутат Львовского городского совета от «Украинского объединения патриотов – УКРОП», глава исполнительного комитета общественной организации «Варта 1» Игорь Зинкевич.
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«Сейчас продолжает дымить (гореть) Грибовичская свалка. Пожарне могут полностью ликвидировать в связи с тем, что на данный момент лить воду в эту часть свалки больше нельзя: образовалась большая трещина и существует угроза нового оползня», – написал Игорь Зинкевич.
Депутат также сообщил, что к месту, где тлеют отходы, не могут подъехать пожарные машины, а другой техники для окончательной ликвидации пожара нет.
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