На свалке под Львовом ищут последнего работника коммунального предприятия, пропавшего во время обвала мусора

Об этом на своей странице Facebook сообщил глава пресс-службы главного управления ДСНС Украины в Львовской области Виталий Туровцев.

"Работы по поиску пропавшего коммунальщика продолжались непрерывно всю ночь. В ночное время работали 3 единицы тяжелой техники и 50 спасателей. Пройденs 30 метров завалов. Глубина достигает 7 метров. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего сотрудника управления ГСЧС Украины во Львовской области.

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке произошел масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали спасатели.