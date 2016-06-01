На свалке под Львовом ищут последнего работника коммунального предприятия, пропавшего во время обвала мусора
Поиски коммунальщика, пропавшего при обвале мусора на свалке под Львовом, продолжаются.
Об этом на своей странице Facebook сообщил глава пресс-службы главного управления ДСНС Украины в Львовской области Виталий Туровцев.
"Работы по поиску пропавшего коммунальщика продолжались непрерывно всю ночь. В ночное время работали 3 единицы тяжелой техники и 50 спасателей. Пройденs 30 метров завалов. Глубина достигает 7 метров. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего сотрудника управления ГСЧС Украины во Львовской области.
Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке произошел масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали спасатели.