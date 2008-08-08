У стен «Артека» - драка между коммунистами и «Беркутом»

По данным Крымской организации Коммунистической партии Украины, возле главной стелы Международного детского центра «Артек» сегодня произошла потасовка между коммунистами и бойцами «Беркута».

Об этом по телефону корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь народного депутата Украины (фракция КПУ) Леонида ГРАЧА Галина МАМЫКО.

Напомним, 7 августа крымские коммунисты установили на стеле МДЦ «Артек» взамен демонтированных в прошлом году новые советские ордена. Кроме того, под гимн Советского Союза подняли на флагштоке у стелы красный флаг и разбили рядом палаточный городок с целью охраны орденов.

По словам Г.МАМЫКО, сегодня к стеле подъехал автобус с бойцами «Беркута» (около 30-40 человек) с целью снять ордена и красные флаги. Коммунисты, комсомольцы и другие участники акции – всего около 100 человек – оказали сопротивление. Возникла драка между правоохранителями и коммунистами. «Возникла драка, били людей, которые сопротивлялись против снятия орденов», - сказала Г.МАМЫКО.

По ее словам, бойцам «Беркута» удалось снять только красный флаг с флагштока, а ордена и красные флаги на стеле «Артека» коммунисты отстояли. Она сообщила, что коммунисты вели фото- и видеосъемку потасовки. «В настоящее время там выжидательная пауза», - сказала пресс-секретарь Л.ГРАЧА.

Г.МАМЫКО также добавила, что лидер коммунистов Крыма Л.ГРАЧ выехал на место событий.

В Отделе общественных связей Главного управления МВД Украины в Крыму не смогли по просьбе УНИАН прокомментировать ситуацию. «Что там на самом деле произошло, не можем сказать, мы не владеем ситуацией», - добавили в крымской милиции.

«Они (бойцы «Беркута» - УНИАН) - непосредственно от МВД Украины, мы ими не командуем», - сказали в милиции Крыма.