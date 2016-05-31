Дело вандала, осквернившего памятный знак героям Евромайдана, дошло до суда

Об этом сообщает "Восточный дозор".

21-летнему подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 296УК Украины (хулиганство), санкции которой предполагают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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Как сообщила и.о. руководителя Харьковской прокуратуры №3 Ксения Мирошник, дело уже передано в суд.

В ночь на 27 февраля 2016 года пьяный харьковчанин пытался повалить памятный знак, установленный на месте будущего памятника героям Евромайдана. Не сумев повалить камень, молодой человек маркером написал на нем нецензурные слова. Злоумышленник был задержан по горячим следам.

Напомним, памятный знак на проспекте Маршала Жукова открыли в годовщину теракта, унесшего жизни четырех харьковчан.