Поисковые работы на Грибовичской свалке приостановлены до утра - депутат

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, поисково-спасательные работы планируется возобновить в 6:45 утра.

"По состоянию на сейчас работы приостановлены до 6:45 утра. Идет дождь есть угроза оползня", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что проведение поисково-спасательных работ происходит в непрерывном режиме. По состоянию на 23:00 в поисково-спасательных работ на полигоне под Львовом привлечено 475 человек и 63 единицы техники. Судьба людей, оказавшихся под завалами, остается неизвестной.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром спасатели ликвидировали масштабный пожар на мусорной свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района возле Львова.

Около 15.30 на месте пожара произошел сдвиг твердых бытовых отходов, в результате чего под завалами оказались трое спасателей. Впоследствии появилась информация, что под завалами находятся четыре человека.

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Грибовицкая свалка находится всего в 3 км от Львова. Ее открыли в 1956 году, а за 60 лет здесь на площади более 30 га накопилось мусора высотой от 50 до 65 метров. Кроме этого, свалка имеет от 3 до 5 озер, где сохраняются, по разным данным, от 200 до 500 тысяч тонн кислых гудронов.

О том, что Грибовицкую свалку надо закрыть, говорят с 1990-х. Однако пока альтернативного участка для вывоза мусора из Львова и окрестных районов не нашли.