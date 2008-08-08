ООН говорит, что украинцы рано раскрыли рот на полмиллиона долларов

Постоянный координатор ООН в Украине Фрэнсис О’ДОННЕЛ назвал преждевременными сообщения украинских СМИ о возможной сумме помощи Организации Объединенных Наций пострадавшим от стихии регионам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ф.О’ДОННЕЛ заявил вчера на Прикарпатье, где находится с группой экспертов.

По словам Ф.О’ДОННЕЛА, в настоящее время ООН еще не оценила потребности Украины в помощи.

«В средствах массовой информации уже появились некоторые цифры относительно возможной помощи, которую планирует дать Организация Объединенных Наций, и звучала цифра - полмиллиона долларов. Но в действительности это только виденье украинской стороны. Думаю, что официальной информации по этому поводу еще не поступало», - сказал Ф.О’ДОННЕЛ.

«В настоящий момент мы не считаем, что есть необходимость в международной общей срочной помощи как в случае катастрофы, - сказал представитель ООН. – В первую очередь, из-за того, что мы видим, что правительство Украины делает хорошую работу. Но в то же время мы видим, что, наверное, есть потребность в очень конкретной помощи, в конкретных моментах, и мы именно приехали сюда для того, чтобы увидеть, где именно эта помощь нужна».

Как сообщал УНИАН, эксперты ООН с целью изучения ситуации побывали в пострадавших от наводнения Надвирнянском и Верховинском районах Ивано-Франковской области.