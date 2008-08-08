ЕС требует от Украины иметь Избирательный кодекс
06:42, 08 августа 2008Общество
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Кабмин дал поручение Минюсту
Кабинет министров Украины поручил Министерству юстиции и Центральной избирательной комиссии (по согласию) разработать проект Избирательного кодекса.
Об этом идет речь в распоряжении правительства об утверждении мероприятий по выполнению в 2008 году Плана действий Украина-ЕС (№ 1072-р от 6 августа 2008 года).
Необходимость разработки проекта Избирательного кодекса правительство объясняет отсутствием единого избирательного кодекса, возможностью потери права голоса на выборах в случае пересечения государственной границы, а также необходимостью отменить голосование по открепительным удостоверениям.
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