ЕС требует от Украины иметь Избирательный кодекс

Кабинет министров Украины поручил Министерству юстиции и Центральной избирательной комиссии (по согласию) разработать проект Избирательного кодекса.

Об этом идет речь в распоряжении правительства об утверждении мероприятий по выполнению в 2008 году Плана действий Украина-ЕС (№ 1072-р от 6 августа 2008 года).

Необходимость разработки проекта Избирательного кодекса правительство объясняет отсутствием единого избирательного кодекса, возможностью потери права голоса на выборах в случае пересечения государственной границы, а также необходимостью отменить голосование по открепительным удостоверениям.